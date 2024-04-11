Лукашенко: Беларусь не собирается воевать, «своих проблем хватает»

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «тяжелой» ситуацию на границе со странами Евросоюза, при этом он подчеркнул, что его страна не собирается ни с кем воевать.

«Тяжелая ситуация. Больше всего меня волнует позиция польского руководства», - цитирует Интерфакс Лукашенко.

По словам белорусского президента, «литовцы проводят учения, в мае еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно - урок не пошел на пользу. В Литву, в Польшу - батальоны. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выставиться против них. Не знаю, зачем им это. Мы не собираемся нигде воевать. Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает».