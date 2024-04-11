США просят Китай, Турцию и Саудовскую Аравию надавить на Иран

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в течение последних суток переговоры с лидерами разных стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию и Китай, в попытке убедить их, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке не в их и не в чьих интересах, и попросил их призвать Тегеран воздержаться от атаки на Израиль. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Мы по-прежнему обеспокоены риском эскалации на Ближнем Востоке, и в особенности по поводу угроз, которые в последние дни озвучил Иран в отношении Израиля», - заявил Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что от конфликта Израиля и Ирана пострадают не только страны региона, но и весь мир, в том числе в экономическом плане.