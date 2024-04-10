У Абдоллахиана день переговоров

Согласно сообщению, Абдоллахиан выразил недовольство молчанием США и Великобритании по поводу «израильской атаки» на консульство Ирана в Дамаске.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провел телефонную беседу с британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Об этом информирует иранское агентство Tasnim.

Кэмерон, в свою очередь, призвал стороны к сдержанности для предотвращения расширения конфликта в регионе.

Ранее сообщалось, что 11 апреля у Абдоллахиана состоялись телефонные переговоры с турецким и германским коллегами.

Во время переговоров с главой МИД Турции Абдоллахиан обсудил «последние события в Палестине и продолжение преступлений и агрессии со стороны сионистского режима в секторе Газа, а также ответную реакцию и последствия ракетного удара Израиля по консульскому отделу посольства Исламской Республики Иран в Дамаске», говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале иранского МИД.

С Анналеной Бербок глава МИД Ирана обсудил «напряженную ситуацию на Ближнем Востоке». Внешнеполитическое ведомство ФРГ заявило, что «никто не может быть заинтересован в дальнейшей эскалации в регионе. Призыв ко всем действующим лицам в регионе - поступать ответственно и проявлять сдержанность».