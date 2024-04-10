После многократных угроз возмездия в адрес Израиля за убийство генералов Корпуса стражей исламской революции, с которыми выступают в последние дни власти Ирана, национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» опубликовала фото Тегерана с подписью «До».

Напомним, 1 апреля КСИР сообщил о гибели семи иранских военных советников в результате удара Военно-воздушных сил Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске. Жертвами атаки стали два генерала КСИР и еще пять офицеров. Израиль официально не делал заявлений об ответственности за случившееся.

США и их союзники считают, что ответный удар Тегерана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. Они утверждают, что удар может быть нанесен с применением высокоточных ракет в ближайшие дни.

Израильские СМИ 11 апреля сообщили, что министр обороны Израиля Йоав Галант провел вторую на текущей неделе беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином. В разговоре Галант заявил, что «прямая атака со стороны Ирана повлечет за собой соответствующий ответ Израиля».

Главы оборонных ведомств обсудили подготовку к возможному нападению на Израиль. Галант подробно рассказал американскому коллеге о действиях, которые предпринимаются в связи с угрозой.