Американцы опасаются атаки, подобной теракту в «Крокусе»

Федеральное бюро расследований США обеспокоено возможностью скоординированной террористической атаки в стране – подобной той, что в прошлом месяце произошла в Москве и привела к гибели нескольких десятков человек в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в тексте выступления директора ФБР Кристофера Рэя, который в четверг представил доклад на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

«Мне трудно представить себе на протяжении всей моей работы в правоохранительных органах время, когда так много угроз общественной и национальной безопасности возникало бы одновременно», - заявил Рэй.

«Сейчас все большую тревогу вызывает вероятность скоординированной атаки здесь, у нас на родине, наподобие атаки ИГИЛ, которую мы видели в России в концертном зале пару недель назад», - сказал он.

Рей указал, что атаки могут совершить как ИГ и «Аль-Каида», так и их сторонники.

Reuters также ранее сообщило со ссылкой на Рея, что ФБР опасается угрозы атаки в США после нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об ответственности за теракт заявила террористическая группировка «Исламское государство». Российские власти считают, что к теракту в концертном зале может быть причастна Украина. Киев это категорически отвергает.

7 марта посольство США в России предупреждало об угрозах терактов в Москве. Тогда отмечалось, что атаки возможны «в ближайшие двое суток». Американским гражданам было рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Позднее предупреждение американской дипмиссии продублировали для своих граждан еще несколько стран.