Ракетные удары России по энергетической системе Украины, бомбардировки Харькова, ее второго по величине города, продвижение вдоль фронта усиливают опасения, что война в Украине близка к переломному моменту. Так считает издание Bloomberg.

Острая нехватка боеприпасов и живой силы на 1200-километровом фронте, пробелы в противовоздушной обороне указывают, что Украина находится в самом уязвимом положении за более чем два года войны.

Издание отмечает, что риск заключается в крахе украинской обороны, что даст Кремлю возможность впервые с начальных этапов войны предпринять крупное наступление.

«Следующие несколько месяцев станут для Украины самым тяжелым испытанием, поскольку население все больше изнемогает от войны, особенно в Харькове. Непредсказуемость нападений вселяет страх в жителей города, хотя большинство из них не верят, что Кремль может взять мегаполис, население которого до 2022 года составляло 1,5 миллиона человек», - говорится в материале.

Российским войскам помогает увеличивающийся приток боеприпасов: в этом году Москва должна получить 6 миллионов снарядов за счет наращивания производства и поставок из Северной Кореи и Ирана.

США не видят никаких признаков скорого прорыва российских войск, сказал американский чиновник, выступая на условиях анонимности. Однако моральный дух Украины находится на низком уровне, и нельзя исключать возможности развала армии, сказал Bloomberg другой собеседник.

«Разрушение Трипольской ТЭС в 45 километрах к югу от Киева, крупнейшего производителя в регионе, еще раз подтвердило уязвимость страны перед ракетными ударами», – отмечают журналисты издания.

Российские войска также развязали свою огневую мощь по всей линии фронта и добились незначительных успехов. РФ стремится закрыть стратегически ключевые точки, такие как город Часов Яр, расположенный к западу от Бахмута в Донецкой области Украины, пишет агентство.