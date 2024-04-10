У США нет «плана Б» по Украине

У США нет «плана Б» по военной помощи Украине, за исключением 60 миллиардов долларов, которые не удается выделить из-за разногласий в Конгрессе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена становится все более разочарованной как республиканцами в Конгрессе из-за задержки помощи Украине, так и союзниками в Европе, которые, по мнению Белого дома, должны использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Киеву.

Один из американских чиновников также отметил, что европейские страны должны срочно отреагировать на просьбу Украины и предоставить стране больше систем противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.

Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами.