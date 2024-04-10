Американских дипломатов в Израиле предупредили

США рекомендовали своим сотрудникам в Израиле и членам их семей ограничить личные поездки за пределы больших районов Тель-Авива, Иерусалима и Беэр-Шевы. Об этом информирует Reuters.

Согласно сообщению, речь, в первую очередь, идет о сотрудниках посольства США.

Как сообщает агентство, причиной ограничительных мер стала перспектива возможного удара по Израилю со стороны Ирана.

Соответствующее письмо разослали всем, кто работает в диппредставительстве США. В тексте сказано, что опасные инциденты могут произойти без предупреждения. А ситуация «может быстро меняться в зависимости от ситуации».