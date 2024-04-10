США могут закрыть дело Ассанжа?

Нынешний премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе называл освобождение Ассанжа одним из приоритетов своей дипломатии. «Что ж, заявление президента Байдена обнадеживает. Я уже говорил от имени г-на Ассанжа и исходя из национальных интересов Австралии, что всему есть предел и пора положить этому конец. Мы поднимали этот вопрос на всех уровнях и всеми возможными способами».

В марте Высокий суд Лондона постановил отложить экстрадицию Ассанжа в США, запросив от своих американских коллег юридических гарантий того, что в случае выдачи активисту не грозит смертная казнь, и все его права будут соблюдены. Повторное заседание по этому вопросу намечено на май. Если гарантии предоставлены не будут, то Ассанж сможет подать апелляцию.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечали американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.