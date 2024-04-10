Иран через Оман отвечает: Ответка будет, эскалации не будет

Согласно информации, этот месседж Иран передал США через Оман, где в воскресенье побывал глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Оман часто играл роль посредника между США и Ираном, отмечает агентство.

Тегеран пообещал Вашингтону не действовать поспешно и избежать возникновения большой войны, сообщает Reuters со ссылкой на иранские источники.

Представитель Белого дома отказался комментировать какие-либо сообщения по этому вопросу, но заявил, что Соединенные Штаты сообщили Ирану о своей непричастности к удару по посольству.

МИД Ирана не был доступен для комментариев, пишет агентство.

Близкий к разведке США источник сказал агентству, что ему неизвестно о послании, переданном Оману, но Иран очень четко дал понять, что ответ будет «контролируемый, не приведет к большой эскалации и в нем будут задействованы «прокси» Ирана.

Агентство указывает на осторожный подход Ирана, Тегеран обдумывает, как ответить на нападение 1 апреля таким образом, чтобы удержать Израиль от дальнейших подобных действий и избежать военной эскалации, которая может втянуть в себя США.

Один из иранских источников агентства не исключил того, что члены поддерживаемой Ираном «Оси сопротивления» могут атаковать Израиль в любой момент - аналитики отмечают этот вариант как один из возможных способов возмездия.

Тегеран также запросил гарантии того, что США не будут вмешиваться в случае «контролируемого нападения» на Израиль. Это требование Соединенные Штаты отвергли в ответе, доставленном через Оман, сообщили источники.