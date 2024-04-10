Сегодня в Гонконге стартует первый квалификационный олимпийский турнир по баскетболу 3x3, в котором примет участие и женская сборная Азербайджана.

Команда в составе Дины Ульяновой, Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер сыграет в группе «B» вместе со сборными Чили, Монголии и Нидерландов. Сегодня в 11:30 по бакинскому времени наша команда проведет первый матч против Чили. Завтра состоятся встречи с Монголией и Нидерландами.

В группе «А» сыграют Гонконг, Венгрия, Польша и Египет. По две лучшие команды выйдут в полуфинал. Лишь победитель турнира получит право сыграть на Олимпиаде в Париже.

Если сборная Азербайджана не выиграет первый квалификационный турнир, то в мае сможет выступить в заключительном отборочном соревновании с участием 16 сборных. Здесь на кону будут три олимпийские путевки. Соревнование пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия). В группе «А» сборной Азербайджана будут противостоять Германия, Польша и Тунис.

Китай, США и Франция уже обеспечили себе участие на Олимпиаде благодаря высокому рейтингу. Всего в Париже сыграют восемь команд.

Участники квалификационных соревнований также определялись согласно рейтингу. У азербайджанских баскетболисток он достаточно высокий благодаря удачному выступлению клуба «Нефтчи» в прошлогодней Женской серии ФИБА, где бакинки смогли выиграть четыре этапа. Среди участников первого квалификационного турнира сборная Азербайджана занимает по рейтингу 3-е место после Венгрии и Нидерландов.

Важно отметить, что Азербайджан никогда не был представлен на Олимпиадах в игровых командных видах спорта. Ближе всего к этому была женская сборная Азербайджана по хоккею на траве, но заняла 2-е место в квалификационном турнире за право сыграть на Играх-2008 в Пекине, уступив путевку Испании. Так что у азербайджанских баскетболисток есть шанс написать историю!

В рамках подготовки к нынешней квалификации сборная Азербайджана провела сборы в Сербии, а также приняла участие в турнирах во Франции и Таиланде.