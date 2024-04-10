Турнир претендентов: Ниджат Абасов сыграл вничью и опустился на последнее место

В Торонто (Канада) сыграны партии 7-го тура турнира претендентов на шахматную корону.

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов (рейтинг – 2632) играл белыми фигурами против индийского шахматиста Видита Гуджрати (2727). На 51-м ходу партия завершилась вничью.

Напомним, в 1-м туре Абасов сыграл вничью с россиянином Яном Непомнящим, затем уступил американцу Фабиано Каруане, поделил очки с еще одним представителем США Хикару Накамурой и французом Алирезой Фируджей, проиграл индийцам Гукешу Доммараджу и Рамешбабу Прагнанандхи.

У Ниджата 2 очка, и он занимает последнее 8-е место. Лидирует Непомнящий, набравший 4,5 очка. В 8-м туре Абасов сыграет черными с лидером.

Турнир претендентов с участием восьми шахматистов проходит в два круга. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Ниджат Абасов пробился в турнир претендентов, сенсационно заняв 4-е место на Кубке мира-2023 в Баку. У него самый низкий рейтинг среди всех участников соревнования в Торонто.