Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 09:51

Во Вьетнаме завершился процесс по делу о грандиозном мошенничестве, в результате которого злоумышленница прикарманила сумму в 12,5 миллиардов долларов. Это эквивалентно трем процентам вьетнамского ВВП. Но общий ущерб, по оценке обвинения, составляет до 27 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма для любой экономики, а для небольшого Вьетнама тем более. Главная обвиняемая - глава большой компании Чыонг Ми Лан, но на скамье подсудимых рядом с ней оказались еще 85 человек, включая как ее подчиненных, так и госслужащих и сотрудников центрального банка. О масштабах процесса свидетельствует количество документов, имеющих отношение к делу: они поместились в 105 коробках общим весом в шесть тонн.

Несмотря на это и на то, что по ходу расследования пришлось опросить около 2700 человек, слушание заняло всего четыре недели. Его подробно транслировали по государственному телевидению: Коммунистическая партия Вьетнама ведет нещадную и показательную борьбу с коррупцией. Знающие люди пожимают плечами: о том, что мадам Лан проворачивает большие дела, ни для кого не было секретом. Происхождением из китайско-вьетнамской семьи, она когда-то начинала свой предпринимательский путь, торгуя парфюмерией на рынке в Хошимине – бывшем Сайгоне. Но затем занялась недвижимостью и спустя какое-то время стала владелицей нескольких отелей и ресторанов. А особенно широко ей жизнь улыбнулась, когда талантливая дама Чыонг Ми Лан в 2011 году из трех небольших банков создала один заметный – Saigon Commercial Bank, в котором стала фактически единоличной владелицей, хотя вьетнамское законодательство позволяет владеть не более 5% акций частного банка.

Вот через свой ручной банк Лан и принялась выдавать сама себе кредиты через подставные компании. Только с 2019 года и только наличными она вывела более четырех миллиардов долларов, которые хранила в подвале. Понятно, что такие вещи нельзя было делать совсем незаметно, поэтому за молчание свою долю получал инспектор-контролер из Государственного банка Вьетнама. Хотя его доля несоизмерима с барышами самой мадам Лан: он «наварил» 5,2 миллиона долларов, эта сумма считается рекордной во вьетнамской истории взяток. Бурное экономическое развитие Вьетнама с неизбежностью создает плодородную почву для процветания коррупции. Достаточно сказать, что два последних президента страны раньше срока покинули свой пост раньше срока. Последний, Во Ван Тхыонг, ушел совсем недавно, в конце марта, спустя год работы, его предшественник, Нгуен Суан Фук, через два года. Оба – в связи с коррупционными подозрениями.