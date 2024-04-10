Мадам похитила 12,5 миллиарда долларов самое громкое дело
Во Вьетнаме завершился процесс по делу о грандиозном мошенничестве, в результате которого злоумышленница прикарманила сумму в 12,5 миллиардов долларов. Это эквивалентно трем процентам вьетнамского ВВП. Но общий ущерб, по оценке обвинения, составляет до 27 миллиардов долларов. Это колоссальная сумма для любой экономики, а для небольшого Вьетнама тем более.
Главная обвиняемая - глава большой компании Чыонг Ми Лан, но на скамье подсудимых рядом с ней оказались еще 85 человек, включая как ее подчиненных, так и госслужащих и сотрудников центрального банка. О масштабах процесса свидетельствует количество документов, имеющих отношение к делу: они поместились в 105 коробках общим весом в шесть тонн.
Несмотря на это и на то, что по ходу расследования пришлось опросить около 2700 человек, слушание заняло всего четыре недели. Его подробно транслировали по государственному телевидению: Коммунистическая партия Вьетнама ведет нещадную и показательную борьбу с коррупцией.
Знающие люди пожимают плечами: о том, что мадам Лан проворачивает большие дела, ни для кого не было секретом. Происхождением из китайско-вьетнамской семьи, она когда-то начинала свой предпринимательский путь, торгуя парфюмерией на рынке в Хошимине – бывшем Сайгоне. Но затем занялась недвижимостью и спустя какое-то время стала владелицей нескольких отелей и ресторанов.
А особенно широко ей жизнь улыбнулась, когда талантливая дама Чыонг Ми Лан в 2011 году из трех небольших банков создала один заметный – Saigon Commercial Bank, в котором стала фактически единоличной владелицей, хотя вьетнамское законодательство позволяет владеть не более 5% акций частного банка.
Вот через свой ручной банк Лан и принялась выдавать сама себе кредиты через подставные компании. Только с 2019 года и только наличными она вывела более четырех миллиардов долларов, которые хранила в подвале. Понятно, что такие вещи нельзя было делать совсем незаметно, поэтому за молчание свою долю получал инспектор-контролер из Государственного банка Вьетнама. Хотя его доля несоизмерима с барышами самой мадам Лан: он «наварил» 5,2 миллиона долларов, эта сумма считается рекордной во вьетнамской истории взяток.
Бурное экономическое развитие Вьетнама с неизбежностью создает плодородную почву для процветания коррупции. Достаточно сказать, что два последних президента страны раньше срока покинули свой пост раньше срока. Последний, Во Ван Тхыонг, ушел совсем недавно, в конце марта, спустя год работы, его предшественник, Нгуен Суан Фук, через два года. Оба – в связи с коррупционными подозрениями.
За кампанией по борьбе за чистоту рядов, которую во Вьетнаме называют «Пылающая печь», стоит многолетний генеральный секретарь Компартии Нгуен Фу Чонг, но соблазн больших денег идеологией не перешибешь, да и большинство рыночных механизмов в стране без нее работать не станут: такое знакомое всем нам «не подмажешь – не поедешь».
Генсеку почти восемьдесят, и он скоро освободит пост. Не исключено, его преемник будет смотреть сквозь пальцы на проявления дикого капитализма, буйным цветом цветущего на просторах его якобы все еще социалистической родины.