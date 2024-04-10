Норвегия передает Украине 22 истребителя F-16

После последних ракетных ударов России по Украине Норвегия приняла решение передать Украине 22 истребителя F-16.

Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Nettavisen.

Кроме истребителей, Норвегия рассматривает возможность передать украинской армии двигатели истребителей, вспомогательные материалы, тренажеры, запчастей и другое соответствующее оборудование.



Украинская армия воспользуется 12 норвежскими F-16, остальные пойдут на детали для обслуживания.