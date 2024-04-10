Еще один удар Китая по России

Китайские банки начали блокировать оплату поставок компонентов и наборов для сборки электроники, в том числе серверов, систем хранения данных (СХД), ноутбуков и другой аппаратуры, пишут российские СМИ со ссылкой на источник на рынке.

По словам собеседника издания, речь идет, в частности, о "кит-наборах", в которые входят процессоры, корпуса устройств, экраны и другое.

Транзакции блокируют даже у тех компаний, которые договорились о долгосрочных контрактах на поставку компонентов для сборки электроники с российскими клиентами.

"Китай, по сути, монополист в компонентной базе. Почти 100% мирового объема компонентов для сборки электроники находится на их стороне", – цитирует источник газета.

Проблемы с проведением платежей через Китай, а также Турцию и Казахстан начались с конца декабря 2023 года, после вступления в силу указа американского президента Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против зарубежных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против России.