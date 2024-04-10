Япония призвала США не позволить Китаю разрушить миропорядок

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что внешняя политика Китая является серьезным стратегическим вызовом не только для Японии, но и для всего мира.

Как сообщает Reuters, он заявил об этом во время выступления в Конгрессе США. Кисида отметил, что Япония старается поддержать усилия США по отражению текущих угроз.

«Нынешняя позиция по внешней политике и военные действия Китая представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов не только для безопасности Японии, но и для мира и стабильности международного сообщества в целом. То, что происходит в Украине сегодня, может произойти в Восточной Азии завтра», - подчеркнул японский премьер.

Фумио Кисида отметил, что его страна вносит серьезные изменения в свою оборонную политику. «Япония изменилась за эти годы. Мы превратились из сдержанного союзника, восстанавливающегося после опустошительной Второй мировой войны, в сильного, преданного союзника», - уверен он.