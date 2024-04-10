Кыргызстан заверяет Россию: не виноватые мы

По его словам, работа карт «Мир» принесла Кыргызстану «больше пользы», чем России. Сейчас местные власти изучают варианты возможного использования карт «Мир», сказал Жапаров.

Кыргызстанский премьер заявил, что Бишкек «не боится санкций».

«Во-первых, мы не испытываем страха перед какими-либо санкциями. Жизнь продолжается даже при их наличии. Во-вторых, нет объективных оснований для введения санкций. В-третьих, приостановили карту «Мир» не мы. Мы узнали об этом после прекращения обслуживания, поскольку Межбанковский процессинговый центр не относится к правительству, а управляется коммерческими банками. Даже Нацбанк не имеет контроля над МПЦ, принадлежащим более чем на 54 процента коммерческим банкам», - заявил он.