Власти Украины обратились к Парижу с просьбой помочь продержаться в 2024 году, чтобы в следующем начать новое наступление. Об этом пишет Le Figaro якобы со ссылкой на французского чиновника, участвовавшего в переговорах с Киевом.

"Украинцы говорят нам: "Помогите продержаться в 2024 году, и в 2025-м мы сможем возобновить наступление", - отмечается в публикации.

Издание напомнило, что после неудачного летнего наступления украинским войскам пришлось перейти в оборону. И сейчас ВСУ очень заинтересованы в зенитных ракетных комплексах SAMP/T. Однако снаряды для них украинцам нужны больше, чем сами эти системы.

Впрочем, производитель ракет в ближайшей перспективе не сможет нарастить их поставки, к тому же они нужны и французской армии, добавили авторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план нового контрнаступления, но для него нужна военная помощь от США.