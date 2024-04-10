Патриарха Кирилла могут признать террористом

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить Рийгикогу (эстонскому парламенту) признать РПЦ террористической организацией, передает ERR.

Представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата при этом заявляет, что они не находятся в прямом подчинении Московского патриархата и не могут нести ответственность за звучащие в Москве высказывания по поводу конфликта в Украине.

Тем самым, делает вывод ERR, местная церковь, по сути, отвергла требование главы МВД выйти из подчинения Московского патриархата.