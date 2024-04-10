США нашли способ помочь Украине бесплатно

США предложили привлечь десятки миллиардов евро для Украины, взяв их в долг под залог будущей прибыли, полученной от замороженных российских активов, сообщает Financial Times.

«Мы находимся на этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем.

Вместо того чтобы просто выплачивать годовую прибыль из резервов, концептуально можно выплатить 10-летнюю прибыль или 30-летнюю прибыль. Приведенная стоимость этой прибыли в сумме составляет очень большую цифру», - заявил в Киеве заместитель советника по нацбезопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.