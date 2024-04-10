ООН: Россия уничтожает Украину, но Украина не должна атаковать Россию

В ООН заявили об экзистенциальной угрозе для народа Украины со стороны России, призвав при этом Киев не атаковать российские территории. Об этом сказал заместитель генсека ООН Мирослав Енча.

По его словам, эскалация войны в Украине является прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности и несет экзистенциальную угрозу для народа Украины.

«Прошлой ночью Россия совершила, по мнению многих, самую мощную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины с начала своего полномасштабного вторжения», - заявил Енча.

Директор по вопросам операций управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну заявила, что Украина сегодня подвергается «худшим» атакам с начала этой войны.

По данным ООН, в марте погибло как минимум 126 украинских мирных жителей и 478 ранены, что на 20% больше, чем в прошлом месяце.

Но при этом Енча осудил атаки Украины по территории РФ.

«Мы также наблюдаем повышенную напряженность на украинской границе и регулярные атаки через границу на территории Российской Федерации. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международными законами. Они должны немедленно прекратиться, и мы продолжаем их решительно осуждать, когда бы они ни происходили», - заявил представитель ООН.