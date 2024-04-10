Ереван обвинил армянских пограничников в обстреле Азербайджана
СНБ Армении обвинила армянских пограничников в нарушении правил, что привело к перестрелке на границе с Азербайджаном 10 апреля.
Как отметили в СНБ, 10 апреля военнослужащий-срочник пограничных войск СНБ, узнав о том, что пастух и его стадо заблудились и оказались на азербайджанской территории, вместе с сослуживцами "решил самовольно пересечь границу и вернуть скот, тем самым нарушив правила несения службы, что по неосторожности нанесло существенный ущерб, привело к беспричинной перестрелке и поставило под угрозу жизнь и здоровье людей".