У России заканчиваются танки

Запас танков и боевых машин в России пока есть только к середине 2025 года, пишет Forbes.

«2024 год является последней возможностью для России достичь значительных успехов в Украине с военной точки зрения.

Украина активно работает над решением своих проблем и до 2025 года ожидается значительный прогресс. После принятия закона о мобилизации ожидается, что до конца 2024 года улучшение постепенно развернется на всех фронтах», - отмечает издание.