Британия может передать Украине лазерное оружие

В Британии заявили о возможности отправки в Украину своего лазерного оружия DragonFire, которое может сбивать дроны, передает The Telegraph.

Лондон планирует внедрить это новое оружие в свою армию к 2027 году. Но его прототипы могут оказаться в Украине еще раньше, заявил министр обороны Британии Грант Шэппс.

«Сейчас в Европе происходит живой конфликт, для разрешения которого у нас есть уникальное современное оружие, которое может оказаться полезным. Скажем так, оно не обязательно должно быть на 100 процентов идеальным, чтобы украинцы, возможно, заполучили его. На данный момент датой по-прежнему является 2027 год, но, конечно, я посмотрю, что мы можем сделать, чтобы ускорить этот процесс», - заявил Шэппс.

Особенностью DragonFire является дешевизна - заявлена стоимость 10 фунтов за выстрел.

«Это продукт действительно на годы вперед», - говорит Шэппс.