Началось заседание Совета министров иностранных дел СНГ

В Минске началось очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ. Об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Беларуси в соцсети Х.

Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Ранее Исполком СНГ сообщил, что главы внешнеполитических ведомств «обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия».