Израиль готов к войне с Ираном

Израильская армия и «Моссад» утвердили планы ответной атаки в случае, если Израиль подвергнется нападению с иранской территории. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на собственные источники.

Источники сообщили, что ЦАХАЛ ответит «соответствующим образом на иранской земле».

Также отмечается, что в последние дни была усилена координация между вооруженными силами Израиля и США.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Иран нападет на Израиль в течение 24-48 часов. По данным издания, иранская армия может напасть у района Газы или атаковать Голанские высоты.