Китай строго соблюдает антироссийские санкции

Китайские банки в очередной раз озадачили российских импортеров, которые пытаются перечислить им деньги за приобретаемые товары. К требованию гарантировать, что конечный покупатель не будет связан с санкционными отраслями и лицами добавилось новое.

Государственный Bank of China начал запрашивать не только данные о назначении и конечном получателе товара, но и полный маршрут перевозки, рассказали журналистам два импортера, получившие такие запросы. По их словам, банк просит указать маршрут транспортировки, включая название и другие данные перевозчика, данные о судне, которым перевозится груз. «Как это отразится на параллельном импорте европейских и американских товаров, пока до конца не понимаем, но ничего хорошего заранее не ждем», – говорит один из получателей запроса.

Любые сомнения последнее время трактуются не в пользу российских клиентов. Недавно президент ВТБ Андрей Костин жаловался на проблемы с расчетами с банками «дружественных» стран: «Как только товар идет оттуда или туда (из или в Россию) — загорается «стоп», независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции и санкционного статуса российского участника сделки». По его словам, растут сроки платежей, комиссии, объем запрашиваемой документации, «особенно по критически важным товарным группам — электроника, компьютеры, высокоточные станки и оборудование».

Эти проблемы с банками Китая, Турции, ОАЭ возникли после того, как США пригрозили им вторичными санкциями за помощь России. Платежи в Китай с начала марта, по словам российских импортеров, превратились для них в рискованную игру.