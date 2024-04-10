Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 12:43

Хотя выдвинутый азербайджанской стороной в начале марта ультиматум о немедленном возвращении оккупированных в начале 90-х годов 4 сел Газахского района (Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы) вызвал в Армении бурные дискуссии и споры, официальный Ереван еще не вернул села Азербайджану.

Как известно, после этого требования Баку премьер-министр Никол Пашинян заявил, что села принадлежат Азербайджану, подчеркнув, что их возвращение неизбежно. Однако армянская оппозиция выступает против немедленного возвращения сел и призывает приостановить этот процесс до тех пор, пока не будет выяснено, на основании какой карты будет проведена делимитация границ. 10 апреля по инициативе оппозиции в парламенте Армении прошли закрытые слушания по этому вопросу. В обсуждениях, продолжавшихся более 7 часов, приняли участие министр иностранных дел Арарат Мирзоян и вице-премьер-министр Мгер Григорян. Напомним, требование о немедленном возвращении четырех сел было выдвинуто после очередного заседания пограничных комиссий, возглавляемых Мгером Григоряном и его азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым.

Армянские СМИ сообщают, что во время этих слушаний депутаты от оппозиции передали министру иностранных дел Мирзояну и вице-премьеру Григоряну некоторые документы и карты. Среди них протокол, подписанный 12 января 1988 года (то есть в тот период, когда в Карабахе вновь поднял голову армянский сепаратизм) между первым заместителем председателя Совета Министров Азербайджанской ССР Мусой Мамедовым и зампредом Совета Министров Армянской ССР Владимиром Мовсесяном. Данный протокол под названием «О восстановлении (корректировке) границ между Азербайджанской ССР и некоторыми землепользователями Армянской ССР» продемонстрировал депутат-дашнак Гегам Манукян. Это последний правовой акт, подписанный между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. В пункте 6 протокола указывается, что, исходя из положения землепользователей, с согласия двух республик осуществляется обмен землей между совхозом Баганис Айрым Газахского района и совхозом Воскепар Ноемберянского района. Часть земель совхоза Воскепар передается в пользование совхоза Баганис Айрым под пастбища, взамен армянской стороне выделяется часть земли из территории села Ашагы Аскипара под строительство домов. Депутат Манукян подчеркнул, что все эти документы нужно тщательно проанализировать, прежде чем вернуть 4 села Азербайджану.

Политолог Самвел Меликсетян же утверждает, что представленный Манукяном документ не может повлиять на возвращение 4 сел Газахского района, так как в нем не оспаривается принадлежность сел территории Азербайджана. По его словам, могут возникнуть споры не по поводу самих сел, а по поводу прилегающих к ним территорий, но села обязательно должны быть возвращены Азербайджану. Меликсетян говорит, что у него есть карта Генерального штаба СССР, составленная в 1989 году, то есть через год после подписания последнего протокола между Азербайджанской ССР и Армянской ССР. На этой карте четко указано, что Баганис Айрым, Хейримли, Ашагы Эскипара и Гызылхаджилы - азербайджанские села. То есть, согласно этой карте, существенных изменений в административных границах, существовавших до подписания протокола между Азербайджанской ССР и Армянской ССР в 1988 году, не имеется. «В тот период обмена селами не происходило, речь идет о нескольких армянских домах, построенных в селе Ашагы Аскипара и вблизи армянской цервки в Воскепаре. Поэтому альтернативы возврату 4 сел нет», — сказал Меликсетян.

Политолог считает, что в ходе процесса делимитации сельские территории, расположенные вблизи автомагистрали Армения - Грузия и газопровода, можно будет обменять, то есть вместо этих территорий армянская сторона может предложить Азербайджану другие территории. По мнению политолога, участок армяно-азербайджанской границы Ноемберян-Газахский район является наиболее «взрывоопасным»: инциденты на нем не прекращались даже в период Советского Союза, и «это продолжается уже около 120 лет». На фоне этих споров 10 апреля премьер-министр Пашинян заявил, что процесс делимитации границы с Баку не может начаться, пока стороны не определят, на основании каких карт проводить делимитацию. Означает ли это, что Пашинян откладывает возвращение 4 сел до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение между Баку и Ереваном до решения вопроса с картой? Если это так, то не исключено, что азербайджанская сторона повторит свой ультиматум о немедленном возвращении сел, так как соглашения о карте нет, и оно пока не предвидится. Хотя армянская сторона предлагала провести границы на основе советской военной карты, составленной в 1975 году, официальный Баку выступает против этого. И заявляет, что делимитация границ должна проводиться не на основе карты конкретного периода, а на основе анализа документов и карт всех периодов.