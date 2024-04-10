Германия с Великобританией пытаются отговорить Иран

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом проинформировало внешнеполитическое ведомство ФРГ.

"Никто не может быть заинтересован в дальнейшей эскалации в регионе. Призыв ко всем действующим лицам в регионе - поступать ответственно и проявлять сдержанность", - говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х.

Бербок прокомментировала разговор во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Чили Альбертом Ван Клавереном.

"В эти дни задействованы все дипломатические линии, чтобы предотвратить региональную эскалацию на Ближнем Востоке. Никто сейчас не должен подливать масла в огонь. Никто не может быть заинтересован в эскалации ситуации с совершенно непредсказуемыми последствиями", - сказала она. При этом существенных деталей она не привела. В частности, министр не ответила, согласовывала ли этот разговор с Израилем или США.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе беседы с Абдоллахианом предостерег Тегеран от расширения зоны конфликта на Ближнем Востоке.

«Сегодня я ясно дал понять министру иностранных дел Амиру Абдоллахиану, что Иран не должен расширять конфликт на Ближнем Востоке. Я глубоко обеспокоен возможностью просчета, который приведет к дальнейшему насилию. Вместо этого Ирану следует работать над снижением напряженности и предотвращением будущих атак», - написал Кэмерон в X.