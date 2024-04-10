ОАО «Азеришыг» продолжает работы по созданию современной инфраструктуры электроснабжения в сложных географических условиях в Кельбаджаре. В летние месяцы здесь также ведется восстановление электроэнергетики на высотах, где снег не тает.

Согласно отчету пресс-службы «Азеришыг», в настоящее время в районе Кельбаджара продолжается укладка линий электропередачи напряжением 35 кВ. Уже завершена укладка линий в направлениях Истису, Зод, Зар, Зейлик и Йелиджа. В направлениях Аггайа, Гамышлы и Мярджимяк продолжаются работы по созданию инфраструктуры электроснабжения. В указанных селах устанавливаются новые металлические опоры, проводится укладка современных изолированных кабелей.

В рамках работ по восстановлению в Кельбаджаре также ведется строительство подстанции напряжением 110/35 кВ в поселке Истису и прокладка воздушной линии напряжением 110 кВ от станции «Кельбаджар» до Истису. Кроме того, завершены работы по строительству новой подстанции напряжением 35/0,4 кВ и Цифрового центра управления в городе Кельбаджар. В целом, по завершении работ будет создана кольцевая электроснабжающая схема, объединяющая электросети районов Кельбаджар и Лачин.

ОАО «Азеришыг» параллельно продолжает процесс обновления электросетей в регионах страны, включая некоторые деревни и поселки.