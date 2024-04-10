Посол США в Армении: Ильхам Алиев хочет подписать мирный договор

По словам посла, не принципиально, в каком формате будет проходить азербайджано-армянское урегулирование, важно лишь, чтобы процесс не останавливался.

«Мы надеемся, что стороны смогут найти путь, приемлемый для обоих (Азербайджана и Армении). Наш специальный посланник Луис Боно продолжает делать все возможное. Он был здесь (в Армении) в прошлом месяце, разговаривал с правительством Армении, он также ездил в Баку, вел переговоры с правительством Азербайджана. У него были хорошие, конструктивные встречи в Баку.

Вы, наверное, видели, что наш госсекретарь господин (Энтони) Блинкен на прошлой неделе также имел телефонный разговор с президентом Алиевым. Это был очень конструктивный телефонный разговор, были обсуждены все вопросы. Поэтому мы продолжаем участвовать и, будем надеяться, поощрять и способствовать продвижению мирного процесса», - подчеркнула Квин.