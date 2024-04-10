CША порекомендовали Армении не порывать с Россией

«Мы не советуем Армении разрывать отношения с какой-либо страной. Наша точка зрения, моя личная точка зрения как дипломата, служившего в бывшем Советском Союзе, заключается в том, что чем больше у вас друзей, союзников, чем больше у вас торговых партнеров, чем больше у вас экспортных рынков, тем вы сильнее, потому что ни одна страна не может этого сделать – держать вас заложником этих отношений.

Поэтому мы пытаемся работать с Арменией в тех областях, которые Армения указала, чтобы помочь ей диверсифицировать свои контакты. Не сокращать то или другое, а диверсифицировать. Мы делаем несколько вещей в этой области.

Во-первых, Министерство сельского хозяйства США и Агентство США по международному развитию работали над тем, чтобы помочь Армении повысить урожайность, чтобы ей не приходилось импортировать так много основных продуктов питания.

Хранение урожая также полезно, поскольку вы можете покупать продукты питания, когда они дешевле, и хранить их до тех пор, пока они вам не понадобятся, возможно, когда они подорожают. Это главное, что помогает стране стать более независимой в плане продовольствия и не зависеть от тех или других.

Мы также пытаемся помочь Армении с точки зрения энергетического баланса. Например, Армения начинает больше делать в области возобновляемой энергетики, и мы пытаемся помочь на этом пути. Мы также пытаемся помочь Армении задуматься о том, что может произойти после закрытия Мецаморской АЭС, например, десять лет спустя.

Мы пытаемся найти способы сделать Армению сильнее, более независимой и иметь множество источников и торговых партнеров, которые позволят Армении иметь гибкость и свободу, чтобы не полагаться на одного человека и не подчиняться чьему-то диктату», - сказала посол.