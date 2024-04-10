В Германии сравнили Путина с Гитлером

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил войну президента России Владимира Путина против Украины с аннексией Адольфом Гитлером территории Чехословакии в 1938 году. Об этом он сказал 10 апреля на презентации новой книги о британском лидере военного времени Уинстоне Черчилле, пишет Bloomberg.

По словам Писториуса, Путин после окончания войны в Украине не остановится. Он напомнил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер также говорил, что не собирается останавливаться.

Министр подчеркнул, что Европа должна подготовиться к крупномасштабному нападению России.

По его словам, необходимо привести армию в такое состояние, чтобы она могла защитить себя. Писториус отметил, что пришло время решить, хочет ли Европа подготовиться к материализации угрозы со стороны Путина или «облегчить ему задачу».