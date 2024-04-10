В России не против турецкого варианта

Стамбульский договор может быть «базисом» для переговоров по Украине, но за два года появился «ряд новых реалий», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, «пока рано говорить, какая страна потенциально могла бы принять переговоры РФ и Украины».

Песков сказал, что «считает неуместным обсуждение деталей гипотетических переговоров» по Украине, пока действует запрет Киева на такие контакты. Он отметил, что «в Кремле не чувствуют готовность Украины к переговорам по урегулированию».