«В парламенте Армении состоялись закрытые слушания по вопросу делимитации границы с Азербайджаном. Вице-премьер страны Григорян заявил, что пока нет окончательного решения о том, откуда начнется делимитация. В то же время спикер парламента Армении Симонян не исключил возможность отказа от подписания мирного договора с Азербайджаном.

Такие публичные заявления, показывающие заметное ужесточение позиции Еревана, начались после трехсторонней встречи США-ЕС-Армения 5 апреля в Брюсселе.

По словам старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований, руководство Армении «решило отойти от переговорного трека», так как получило на этой встрече какие-то гарантии безопасности, которые не были публично озвучены. «Это потенциально крайне негативный сценарий... Армения пытается втянуть в конфликт западные страны, не осознавая, что на помощь Запада в полной мере сегодня не может рассчитывать никто - даже Израиль и Украина», - подчеркивается в статье.