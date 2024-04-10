ЕС о мире между Азербайджаном и Арменией

Созданы все необходимые элементы для обеспечения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией, заявил Анри Дюкен, пресс-секретарь спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара.

По словам пресс-секретаря, ЕС приветствует продолжающийся постоянный обмен предложениями по тексту мирного договора между Азербайджаном и Арменией, включая последние предложения, переданные азербайджанской стороне армянской.

"Мы находимся в постоянном контакте с обеими сторонами и считаем, что после нескольких лет переговоров и обсуждений, в том числе и на самом высоком уровне при содействии председателя [Европейского совета] Мишеля, созданы условия для обеспечения устойчивого мира между Азербайджаном и Арменией", - заявил Дюкен.