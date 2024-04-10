Кремль о визите Путина в Турцию

Несколько визитов на высшем уровне в Турцию возможны до конца апреля. В их числе визит президента России Владимира Путина, утверждают проправительственные турецкие СМИ.

Местные СМИ ранее неоднократно сообщали о возможности визита в Турцию российского лидера, однако официальная Анкара пока не подтверждала эту информацию. О предполагаемом визите Путина после муниципальных выборов 31 марта говорил и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал 8 апреля, что контакты между Путиным и Эрдоганом готовятся и возможны в обозримой перспективе, но точные сроки пока не определены.

По информации СМИ, одним из вопросов повестки переговоров президентов РФ и Турции могут стать «шаги по возобновлению работы зернового коридора», запущенного в июле 2022 года. Президент Турции ранее высказывался о необходимости возобновления черноморской сделки и заключения соглашения об обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море.

В то же время газета Türkiye утверждает, что визит президента России в Турцию планируется в мае. Даты пока нет, но в МИД ведется подготовительная работа, пишет издание.