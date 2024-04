Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу с членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза. Об этом Гаджиев сообщил на своей официальной странице в социальной сети Х.

«У нас состоялась всесторонняя и углубленная дискуссия с постоянными представителями/послами стран ЕС, являющимися членами Комитета по политике и безопасности Европейского союза. Благодарен председателю комиссии, заместителю политического директора Дельфине Пронк за совместное проведение встречи», - написал он.

We had a broad and in-depth discussion with the Political and Security Committee of the European Union represented at the level of Permanent Representatives/Ambassadors of EU Member States. I am thankful to Deputy Political Director Delphine Pronk for co-chairing our meeting. pic.twitter.com/ae0WJ35XEm