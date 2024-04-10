В Москве взорвали автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины, который стал агентом ФСБ.

Устройство сработало под автомобилем Toyota Land Cruiser на севере Москвы, водитель получил травмы ног, ему оказывают медицинскую помощь.

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров несколько лет назад перебрался в Россию, а до этого, по его собственным словам, с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая им информацию о ходе АТО на востоке Украины.

Сегодня его иномарка взорвалась, едва мужчина повернул ключ в замке зажигания. Cогласно основной версии, сработало взрывное устройство.