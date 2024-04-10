Таджикистан выразил недовольство России

Таджикистан призвал российских силовиков не пытать задержанных за теракт в «Крокусе». «При расследовании теракта в «Крокусе» российские правоохранительные органы должны соблюдать нормы и принципы международного права», заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Он сказал, что демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима: «Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна».

Мухриддин также отметил, что в результате непродуманной информационной кампании формируется негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо.