Дата и подробности атаки на Израиль

Атака Ирана против Израиля ожидается 12 апреля, могут быть применены более 100 дронов, десятки ракет против военных целей, сообщает телеканал CBS News.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники в вашингтонской администрации сообщило, что Иран стремится избежать крупной региональной войны с участием США и учитывает это при планировании удара по Израилю в ответ на обстрел консульского отдела иранского посольства в Дамаске 1 апреля.

По их информации, администрация президента США Джо Байдена ожидает ответных мер со стороны Ирана уже в эти выходные. "Мы до сих пор ориентируемся на этот временной промежуток", - уточнил неназванный представитель Белого дома, говоря о времени предполагаемого ответа Тегерана. По его словам, "Иран стремится скорректировать [ответный удар], чтобы не переусердствовать".

В Вашингтоне считают, что план Ирана включает в себя комбинированную атаку ракетами и беспилотниками по территории Израиля как со стороны Тегерана, так и со стороны его регионального союзника - ливанской шиитской партии "Хезболла". Американские чиновники не уточнили изданию, будет ли удар направлен по военным или же по гражданским объектам еврейского государства.

По данным газеты, США без посредников пытаются донести до Тегерана, что, каким бы ни был ответный удар, он не должен привести к росту напряженности на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что США обмениваются сообщениями с Ираном в том числе через постпредство исламской республики при ООН.