Эльяс Шафиев, собкор 17:07

Армянская сторона взяла на себя полную ответственность за инцидент, произошедший 10 апреля в направлении Губадлы и повлекший за собой ранение азербайджанского пограничника.

В распространенном сегодня заявлении Службы национальной безопасности Армении говорится, что армянские пограничники нарушили границу Азербайджана с целью вернуть заблудшее стадо овец и вызвали ненужную перестрелку. Полностью признано, что данное действие армянских пограничников является незаконным. Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, что согласно информации, обнародованной в тот день Государственной пограничной службой Азербайджана, два человека, пасущих животных со стороны села Ашагы Хинзирак (Неркин Хндрозерск) Гафанского района Армении, были зарегистрированы как нарушившие госграницу. Когда азербайджанские пограничники попытались предотвратить нарушение границы, армянская сторона открыла огонь: один из пограничников был ранен. Перешедшие границу стадо овец и собака были возвращены.

В тот день Служба национальной безопасности Армении подтвердила факт нарушения азербайджанской границы и заявила, что пастух пересек территорию Азербайджана в поисках потерявшейся отары овец. Армянская сторона заявила, что готова расследовать инцидент совместно с Госпогранслужбой Азербайджана, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности. В феврале этого года, когда один из азербайджанских пограничников был ранен в результате снайперского огня с поста наемников «Еркрапа» в направлении граничащего с Зангиланом села Неркин Ханд Гафанского района, армянская сторона немедленно взяла на себя ответственность и призвала к «совместному расследованию» инцидента. Однако в ответ на эту провокацию Госпогранслужба Азербайджана на следующий день провела ответную операцию, в результате которой 4 члена «Еркрапы» были убиты и 1 ранен. На этот раз азербайджанская сторона повела себя сдержанно и не предприняла ответных мер за ранение одного из азербайджанских пограничников. Похоже, это дало армянской стороне шанс самим наказать виновных. Армянская сторона сделала официальное заявление всего через два дня после задержки расследования и озвучила подробности инцидента.

Как сообщает пресс-служба СНБ Армении, по итогам расследования установлено, что «служащий обязательной службы N-ской части пограничных войск, ответственный за данный участок Й.К., узнал о том, что пастух и стадо заблудившись овец оказались на территории Азербайджана. После чего пастуху удалось вернуться на армянскую территорию. Армянский пограничник попытался вместе с пастухом и подчиненными солдатами пересечь азербайджанскую границу, чтобы вернуть стадо». Таким образом, армянские пограничники нарушили правила несения пограничной службы, «что по неосторожности привело к существенному ущербу, став причиной перестрелки и поставив под угрозу жизни и здоровье людей». Как сообщает СНБ, описанные действия создали угрозу безопасности государства, а также привели к отсутствию надлежащего контроля на указанном участке государственной границы.