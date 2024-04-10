Лавров о США, Азербайджане и Армении

США и их сателлиты пытаются «подорвать реализацию договоренностей, достигнутых Арменией и Азербайджаном при содействии России», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел, проходящего в Минске.

По его словам, США также активно работают и в Центральной Азии, где создаются «различные форматы, нацеленные против России».

Как отметил Лавров, «стратегические союзники России находятся под огромным давлением, тем не менее сохраняют приверженность общим ценностям и принципам, на которых основаны интеграционные структуры – ЕАЭС, СНГ и ОДКБ». Он добавил, что «в стратегическом плане линия Запада обречена на провал».