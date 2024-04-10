Китайский чиновник поиронизировал над российским аэропортом

Исполняющий обязанности генконсула Китая Сунь Чуаньцзян сравнил аэропорт города Иркутска с автобусной остановкой в китайском уезде во время круглого стола на тему «Красные маршруты Иркутска». Дипломат в рамках мероприятия также обозначил ряд первоочередных задач по увеличению привлекательности Иркутска для китайских туристов.

Аэропорт «похож на наши автобусные станции в уездах», - сказал он на русском языке.

По мнению дипломата, нужно расширить иркутский аэропорт и провести реконструкцию его терминалов. Также следует увеличить количество стоек регистрации и зон досмотра, предоставить тележки для перевозки багажа и оптимизировать процедуру пересечения границ. Сейчас, по мнению дипломата, главному авиационному хабу Приангарья не хватает функционала.

Инвестиции в аэропорт Иркутска превысят 100 млрд рублей, говорил в 2015 году глава госкорпорации «Ростех» и уроженец Иркутской области Сергей Чемезов. «Ростеху» сулили определяющую роль в развитии иркутского авиаузла.