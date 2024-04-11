Россия мутит воду в Нигере

Российские инструкторы прибыли в Нигер в среду для «обучения местных военнослужащих», они также привезли с собой систему ПВО, сообщает Bloomberg со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Radio Television du Niger (RTN). В репортаже был показан российский грузовой самолет и люди в военной форме, которые выгружают то, что в RTN назвали военной техникой «последнего поколения».

Цель миссии – «подготовка армии и развитие военного сотрудничества между Россией и Нигером», сказал в эфире RTN российский военный инструктор, чье лицо было частично закрыто шарфом.

В конце марта бывший командующий президентской гвардией, а теперь лидер хунты Абдурахман Тчиани обсудил по телефону с Владимиром Путиным, как сообщалось, ситуацию в Сахаро-Сахельском регионе, в том числе координацию в борьбе с терроризмом, они договорились «активизировать политический диалог и развитие взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях».

Военный переворот в Нигере произошел в прошлом июле. Президент страны Мохамед Базум, который был демократически избран в 2021 г., и его жена до сих пор находятся под арестом. Базум был союзником США и Франции, у которых в стране было по военной базе.

У США в Нигере около 1100 военнослужащих. Они обучали местных спецназовцев противостоять исламистским террористам, включая группировки «Боко харам», «Аль-Каида» и ИГИЛ. С 2017 г. боевики совершили тысячи нападений в Мали и Буркина-Фасо (где уже не один год находятся наемники ЧВК «Вагнер», которые теперь переходят в ведение Министерства обороны РФ), а также в Нигере. В последнее время исламисты также пытались атаковать более южные страны, включая Кот-д’Ивуар, Того и Бенин.

Со своей базы США, кроме того, с помощью беспилотников ведут разведку во всем регионе Сахель (страны, расположенные непосредственно к югу от Сахары). На строительство базы было потрачено $100 млн.