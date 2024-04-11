Эрдоган заявил, что Израиль «обязательно ответит»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом и указал, что Израиль "ответит за свои действия в секторе Газа". О разговоре двух лидеров сообщил в эфире турецкого телевидения глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Эрдоган заявил Аббасу, что как бы ни менялись обстоятельства, Турция "продолжит противостоять варварским нападениям Израиля на сектор Газа". "Израиль обязательно заплатит цену за эти гонения и угнетение. Нам всем необходимо мобилизовать все силы для прекращения огня, включая исполнение решения Совета Безопасности ООН. Нам нужно бороться против Израиля твердо и единым фронтом", - сказал турецкий лидер.

Разговор состоялся на фоне инцидента с обстрелом съемочной группы арабской службы турецкого телеканала TRT (TRT Arabi) в секторе Газа. Как утверждает телеканал, нападение было совершено со стороны армии Израиля.

Под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты, чтобы выйти в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора. Серьезные травмы получил оператор-фрилансер Сами Шахада. Ему пришлось ампутировать ногу. Он остается в тяжелом состоянии, есть угроза жизни. Корреспондент телеканала Сами Берхум не пострадал.