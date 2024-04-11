Гигантские убытки России от украинских беспилотников

По итогам марта экспорт нефти и нефтепродуктов принес российским нефтяникам $9,3 млрд, сообщило в пятницу в ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство. По сравнению с февралем нефтяные доходы экономики РФ схлопнулись на 20%, или более $2 млрд, хотя физически объем экспорта вырос: он составил 7,84 млн баррелей в сутки (+3%), согласно оценке МЭА.

Экспорт сырой нефти за месяц стал больше на 400 тысяч баррелей в день, а ее средняя цена выросла на $1,8 до $75 за баррель, но одновременно на 200 тысяч баррелей ежедневно сократились продажи нефтепродуктов. Это, как пишет МЭА, стало следствием аварийной остановки российских НПЗ, которые с начала года подвергаются регулярным налетам украинских БПЛА.