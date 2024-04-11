Гигантские убытки России от украинских беспилотников
Российская экономика лишилась каждого пятого доллара выручки за продажу углеводородов после того, как налеты украинских дронов парализовали работу крупнейших НПЗ.
По итогам марта экспорт нефти и нефтепродуктов принес российским нефтяникам $9,3 млрд, сообщило в пятницу в ежемесячном отчете Международное энергетическое агентство. По сравнению с февралем нефтяные доходы экономики РФ схлопнулись на 20%, или более $2 млрд, хотя физически объем экспорта вырос: он составил 7,84 млн баррелей в сутки (+3%), согласно оценке МЭА.
Экспорт сырой нефти за месяц стал больше на 400 тысяч баррелей в день, а ее средняя цена выросла на $1,8 до $75 за баррель, но одновременно на 200 тысяч баррелей ежедневно сократились продажи нефтепродуктов. Это, как пишет МЭА, стало следствием аварийной остановки российских НПЗ, которые с начала года подвергаются регулярным налетам украинских БПЛА.