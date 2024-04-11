Германия пресекла махинации советника Путина

Член научного совета при Совбезе РФ Сергей Караганов, который призвал нанести ядерный удар по Европе, больше не сможет получать доход со своей квартиры в Берлине. Об этом информирует BILD.

По информации издания, в прошлом году власти Германии предотвратили попытку обойти санкции со стороны давнего советника Путина, который выступал за нападения на территорию НАТО в 2016 году и призывал к нанесению "превентивного ядерного удара" по Европе в прошлом году.

СМИ напоминает, что Караганов более 30 лет был председателем Совета по внешней и оборонной политике РФ. Он по-прежнему консультирует АП России. Находится под санкциями с июня 2023 года.

"Долгие годы Караганов получал средства за сдачу в аренду своих квартир в Берлине и Венеции. Квартира в берлинском районе Пренцлауэр Берг площадью 52 квадратных метра приносит 850 евро ежемесячной арендной платы. Когда в марте 2023 года Караганов узнал о предстоящих санкциях, он решил "подарить" свою долю квартиры в Берлине жене Екатерине, совладельцу недвижимости", - пишет издание.

Отмечается, что 7 марта 2023 года через посредника у берлинского нотариуса был заключен договор дарения. Другие документы и частная переписка свидетельствуют о намерении обойти будущие санкции.

"Однако в результате совместных действий Центрального управления по соблюдению санкций, Министерства финансов и МИД Германии "подарок" был признан недействительным. Сергей Караганов остается совладельцем берлинской квартиры и не имеет права оставлять себе долю дохода от этого имущества", - пишет издание.