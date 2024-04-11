Lufthansa вновь отказалась летать в Тегеран

Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa в очередной раз продлила приостановку полетов из Франкфурта-на-Майне в столицу Ирана и обратно - до 18 апреля. Об этом сообщила представитель перевозчика.

"В связи со сложившейся ситуацией Lufthansa приостанавливает полеты в Тегеран и обратно до четверга, 18 апреля", - отметили в пресс-службе.

Такое решение принято на фоне "ситуации с безопасностью" на Ближнем Востоке.

11 апреля Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за "ситуации на Ближнем Востоке", первоначально на 24 часа.