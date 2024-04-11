Лукашенко о войне с Украиной

Он напомнил, что у президента Украины Владимира Зеленского «22 или 21 мая заканчивается срок полномочий».

«Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор. Полномочия у президента Украины истекли», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также высказался о возможности войны с Украиной, отметив, что она «ничего не даст».

«Если сегодня Беларусь вступит в войну с Украиной, это ничего не даст», - сказал Лукашенко, добавив, что граница с Украиной сейчас «заминирована и забетонирована».